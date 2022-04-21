بايدن يحضر حفلا لمراسلي البيت الأبيض كان ترامب قاطعه أثناء ولايته

أعلنت جمعية مراسلي البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيحضر حفلها التقليدي نهاية هذا الشهر، والذي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قاطعه خلال ولايته.

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وأشارت جمعية مراسلي البيت الأبيض إلى أن بايدن بحضوره هذا الحفل يعيد إحياء تقليد يعود إلى عقود.

وكتبت هذه الجمعية عل حسابها في "تويتر" مغردة: "يسر جمعية مراسلي البيت الأبيض استضافة الرئيس بايدن والدكتورة جيل بايدن بينما نكرم التعديل الأول في حفل العشاء الذي نقيمه في 30 أبريل".

وأفيد بأن الحفل سيحيه الممثل الكوميدي تريفور نوا، وسيتضمن "الإعلان عن جوائز صحافية أمام جمهور من مجتمع الصحافة السياسية في واشنطن إضافة الى موظفي البيت الأبيض".

يشار إلى أن هذا العشاء كان حضره "كافة الرؤساء الأمريكيين منذ ولاية الرئيس الثلاثين للولايات المتحدة كالفن كوليدج، باستثناء ترامب الذي وصف وسائل الإعلام الأمريكية بأنها (عدوة الشعب)، في حين أن حفل عشاء الجمعية في عامي 2020 و2021 كان ألغي بسبب قيود كوفيد.

المصدر: أ ف ب