سفارة واشنطن في القدس تصدر تحذيرا للأمريكيين بسبب الوضع السياسي والميداني في المنطقة

أصدرت السفارة الأمريكية في القدس، يوم الأربعاء، إنذارا أمنيا للرعايا الأمريكيين المقيمين في إسرائيل.

ووفقا للإنذار، "يتعين على مواطني الولايات المتحدة البقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث أن الحوادث الأمنية تقع غالبا دون سابق إنذار".

وأضافت السفارة أن البيئة الأمنية في المنقطة "معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، حسب الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

ودعت السفارة الموظفين الحكوميين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم إلى الامتناع عن دخول البلدة القديمة في القدس بعد حلول الظلام وفي أيام الجمعة.

المصدر: RT