 
مباشر

نائبة في الكنسيت لبينيت بعد منعه "مسيرة الأعلام" من دخول القدس الشرقية: أنت جبان ومسكين

أخبار العالم

نائبة في الكنسيت لبينيت بعد منعه
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suqt

وصفت النائبة في الكنيست الإسرائيلي ماي غولان رئيس الوزراء نفتالي بينيت دون أن تسميه بـ"الجبان والمسكين" بعدما منعت الشرطة مسيرة نظمها متطرفون يهود من الوصول للقدس الشرقية المحتلة.

وقالت غولان عبر "تويتر": "أيها الجبان المسكين..لا يمكن لسياسي صغير مثلك أن يعرض الدولة اليهودية الوحيدة التي لدينا للخطر ويمنع حرية الحركة لليهود في عاصمتنا".

وأضافت: "سوف نتذكر الضرر الذي تسببه لنا إلى الأبد".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن غولان كانت تقصد بينيت في تغريدتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطريق أمام مئات من المتطرفين اليهود في "مسيرة الأعلام" التي كانت تستهدف الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا