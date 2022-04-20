مجموعة من أنصار اليمين الإسرائيلي تهاجم فلسطينيين داخل إحدى محطات القطار

هاجمت مجموعة من أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف، مجموعة من الفلسطينيين داخل إحدى محطات القطار، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وحسب وسائل إعلامية عبرية فإن المجموعة تحت اسم La Familia، وهي مجموعة من أنصار كرة القدم من اليمين المتطرف تابعة لنادي الدوري الإسرائيلي الممتاز "بيتار القدس".

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس بأن "طواقمنا تتعامل مع إصابة اعتداء بالضرب ورش الفلفل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتقدم الإسعاف الأولي الميداني للمصابين".

المصدر: RT