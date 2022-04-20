البنتاغون: التجربة الصاروخية الروسية الأخيرة روتينية وأبلغتنا موسكو بها مسبقا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا باختبارها اليوم الأربعاء صاروخ "سارمات" الباليستي الجديد العابر للقارات.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الأربعاء للصحفيين بأن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن خططها لاختبار الصاروخ الجديد، بالتوافق التام مع المسؤوليات المترتبة عليها وفقا لاتفاقية "ستارت 3".

وتابع: "هذه التجربة كانت روتينية ولم تكن مفاجئة، ولم يعتبر هذا الاختبار تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان روسيا عن إجرائها بنجاح أول عملية إطلاق تجريبية لصاروخ "سارمات" الذي يعد، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، "الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم من شأنه اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي".

المصدر: Washington Examiner