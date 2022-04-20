البنك الدولي يعيد إطلاق ثلاثة مشاريع في أفغانستان

قال البنك الدولي إنه استأنف العمل في ثلاثة مشاريع في أفغانستان تركز على الصحة والزراعة وسبل العيش، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إنفاق 150 مليون دولار على مشاريع التعليم.

قال البنك الدولي إن كبار المانحين لصندوق إعادة إعمار أفغانستان (ARTF) من المقرر أن يناقشوا مشاكل الأمن الغذائي والاقتصادي المتنامية في البلاد خلال اجتماع يعقد يوم الجمعة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلين عن صندوق النقد الدولي وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) والبنك الإسلامي للتنمية.

وكان بنك التنمية متعدد الأطراف قد أوقف جميع المشاريع الأربعة، التي تبلغ قيمتها حوالي 600 مليون دولار، في أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى مخاوفه العميقة بشأن حظر طالبان على الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.

المصدر: bakhtar news agency