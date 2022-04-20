بالفيديو.. اشتباك بين المستوطنين والشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من الوصول إلى الأقصى

اشتبك الآلاف من المستوطنين مع الشرطة الإسرائيلية بعد منع "مسيرة الأعلام" من المرور إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء.

وذكرت القناة العبرية الـ 14، أن الآلاف من حاملي الأعلام الإسرائيلية حاولوا اختراق السياج والحواجز التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، بهدف الوصول إلى باب العامود، ومنه إلى ساحة البراق في المسجد الأقصى.

צעדת הדגלים בירושלים | מאות בני אדם מנסים לפרוץ בכוח את הגדר על מנת לעבור לשער שכם@BittonRosen@shnaiderman_pic.twitter.com/caXMwHGATK — עכשיו 14 (@Now14Israel) April 20, 2022

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي أن مسيرة الأعلام يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وهي الآن في محيط شارع يافا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتنوي التوجه نحو باب العامود ومنه إلى ساحة البراق، حيث اشتبك المستوطنون مع الشرطة التي حاولت منعهم من المرور، رغم مرور العشرات منهم، فعليا.

ومساء أمس الثلاثاء، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.

المصدر: RT