الدفاع الروسية: نفذنا ضربات صاروخية على 12 منشأة عسكرية وقضينا على أكثر من 150 قوميا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف قواتها خلال اليوم الأربعاء عشرات المواقع العسكرية في أوكرانيا وتصفيتها أكثر من 150 عنصرا مواليا لقوات حكومة كييف.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز أن القوات الجوفضائية الروسية شنت اليوم ضربات بصواريخ عالية الدقة على 12 منشأة عسكرية أوكرانية، منها مركزا قيادة تابعان للجيش الأوكراني في قريتي غوساروفكا وأندرييفكا وثلاث مناطق لتحشد العسكريين والآليات الحربية في مدينتي كراماتورسك وسيليدوفو وقرية أرخانغيلوفكا، بالإضافة إلى ست "نقاط حصينة للتشكيلات القومية" قرب مدينة بوباسنايا.

وتابع كوناشينكوف: "نتيجة للضربات تم القضاء على أكثر من 150 قوميا وخمس راجمات صواريخ وثماني مدرعات، كما تم تدمير منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "أوسا" قرب قرية يازيكوفو".

كما صرح المتحدث بأن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 73 منشأة عسكرية أخرى في أوكرانيا، منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط بلدتي شيفتشينكو وكومار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت إلى أن ضربات صاروخية روسية استهدفت اليوم أربعة مراكز قيادة ومستودع ذخيرة وتجمعات للعسكريين في منطقتي نوفايا دميتروفكا وفيسوكي.

كما أعلن المتحدث عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية في محيط قرية كوروفي يار مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مدينة إزيوم وقرية نوفوبوغدانوفكا.

ودمرت القوات الروسية إجمالا، منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 140 طائرة و106 مروحيات و498 طائرة مسيرة و254 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2397 دبابة ومدرعة و261 راجمة صواريخ و1038 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2244 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT