لابيد: مسيرة الأعلام خطوة استفزازية من المتطرفين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن مسيرة الإعلام التي ستقام اليوم الأربعاء، في القدس الشرقية، "خطوة استفزازية من المتطرفين الذين يحاولون خلق استفزازات عنيفة".

واعتبر لابيد أن "مسيرة الأعلام المخطط لها هي خطوة استفزازية من قبل المتطرفين اليمينيين الذين يحاولون خلق استفزازات عنيفة"، مشددا على أنه "لا يمكنهم إشعال الوضع في القدس من أجل مصالح سياسية".

وأعلنت قوى يمينية يهودية نيتها تنظيم "مسيرة الأعلام" في البلدة القديمة من القدس الشرقية، بعد عصر اليوم، رغم قرار الشرطة عدم تأمينها في حال عدم تغيير مسارها.

وفي بيان صادر عنهم، اتهم منظمو المسيرة حكومة نفتالي بينيت بأنها "تستسلم للإرهاب وتمارس ضغوطا على الشرطة لمنع المسيرة، أو تغيير مسارها، مؤكدة أن التجمع سيكون في تمام الساعة الخامسة عند ميدان صفرا في القدس، قبل التوجه إلى البلدة القديمة.

المصدر: وكالات