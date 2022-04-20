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3 حالات وفاة غامضة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"

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3 حالات وفاة غامضة على متن حاملة الطائرات
AFP
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تحقق البحرية الأمريكية والسلطات المحلية في وفاة ثلاثة بحارة تم تكليفهم بالعمل على حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، لقوا حتفهم في غضون أسبوع.

وحسب مصادر لصحيفة The Hill، تم العثور على بحار واحد فاقد للوعي يوم 15 أبريل على متن السفينة التي رست في نيوبورت نيوز، بولاية فرجينيا، وتم العثور على بحارين آخرين في مواقع خارج القاعدة في 9 و10 أبريل.

وفيما لم تكشف البحرية عن سبب وفاة أي من أفراد الخدمة، لكنها قالت "لا يوجد مؤشر أولي يشير إلى وجود علاقة بين هذه الأحداث المأساوية".

يذكر أن حاملة الطائرات جورج واشنطن، التي تعمل بالطاقة النووية، رست في نيوبورت نيوز منذ أغسطس 2017 للخضوع لعملية إصلاح معقدة. تتضمن العملية استبدال الوقود النووي للسفينة وتحديثات للاستخدام في المستقبل.

المصدر: The Hill

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