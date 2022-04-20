رئيس تحرير "ويكيليكس": مذكرة تسليم أسانج إلى واشنطن تعني الحكم عليه بالإعدام

قال رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، إن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس الموقع، جوليان أسانج، بإصدارها مذكرة بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

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وأوضح هرافنسون للصحفيين، عقب جلسة المحكمة قائلا: "قبل ستة عشر شهرا، قررت هذه المحكمة أن تسليم أسانج سيعرض حياته للخطر، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام. الآن قررت هذه المحكمة إصدار حكم الإعدام هذا. هذا ما حدث هنا اليوم".

وأكد أن حياة أسانج أصبحت الآن في أيدي وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مشيرا إلى أن "لديهما سلطة لوقف هذا وإنقاذ حياة شخص ووقف هذا الاعتداء على حرية الصحافة".

يذكر أن محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن أصدرت، اليوم الأربعاء، أمرا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيواجه هناك عقوبة السجن لـ 175 عاما.

ووجهت لأسانج تهم بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأميركية.

والآن يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم، ويمكن للدفاع عن أسانج أن يقدم حججه حتى 18 مايو.

المصدر: "سبوتنيك"