بيونغ يانغ تصف أحداث بوتشا الأوكرانية بالاستفزاز المدبر من الغرب هدفه تشويه روسيا

وصفت بيونغ يانغ أحداث مدينة بوتشا في أوكرانيا بالاستفزازا المدبر من جانب الغرب، والذي تم ترتيبه لتشويه سمعة روسيا ومحاولة عزلها.

ووفقا لتقرير تلقته وكالة "تاس" من سفارة كوريا الشمالية في موسكو، إن الحادثة التي تصور أن مدينة بوتشا شهدت أعمال قتل جماعية، "تظهر بوضوح أن الولايات المتحدة والغرب يستخدمان كل الأساليب الخسيسة من أجل تحقيق هدفهما غير النظيف المتمثل في تشويه صورة روسيا وعزلها دوليا".

هذا وقد نفت وزارة الدفاع الروسية بداية الشهر الجاري اتهامات نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس، ولم تظهر "أدلة على الجرائم" إلا في اليوم الرابع، عندما وصلت قوات جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.

من جانبه وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه استفزاز مدبر و"هجوم مزيف".

المصدر: تاس