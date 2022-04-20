سجن صحفي تركي نشر هوية أردوغان ورئيس المخابرات

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن نيابة إسطنبول قضت بسجن الصحفي، إبراهيم حسكول أوغلو، بتهمة الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني.

إقرأ المزيد

وبحسب الصحيفة، فإن "حسكول أوغلو كان قد صرح قبل بضعة أيام أن قراصنة تواصلوا معه قبل شهرين وأبلغوه بسرقتهم لبيانات بعض المسؤولين الحكوميين البارزين، من بينها بطاقات هوية حديثة الإصدار، مفيدا بأن "القراصنة لا يزالون يسربون تلك البيانات"، حيث نشر في "تويتر" صورا من هذه البيانات للهويات الشخصية الخاصة بكل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المخابرات، هاكان فيدان، وقال إنها من بين المعلومات التي شاركها القراصنة معه.

وفي هذا الصدد، اعتقل الأمن التركي في إسطنبول أمس الثلاثاء حسكول، إثر بلاغ ضد هذا المنشور، وجرى اقتياده إلى مديرية أمن إسطنبول في حي الوطن، إذ أنه بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية هناك، عرض حسكول أوغلو على النيابة التي قضت بحبسه.

المصدر: "زمان"