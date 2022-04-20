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أردوغان: الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر

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أردوغان: الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر
AP Markus Schreiber
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن " الخطوات التي تتخذها تركيا بشأن علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر".

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وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".

وكان أردوغان قد أعرب لنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن حزنه لمقتل وإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى، موضحا أنه بحث مع هرتسوغ التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى.

المصدر: "الأناضول"

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