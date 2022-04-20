دبلوماسي روسي: واشنطن تعمل على التصعيد العسكري في أوكرانيا وليس التفاوض من أجل الحل

قال مسؤول دبلوماسي روسي رفيع إن الولايات المتحدة تبنت مسار التصعيد العسكري في الصراع بأوكرانيا، وبات من المستحيل القول إنه يمكنها تقديم مساهمة بناءة في المفاوضات بين موسكو وكييف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الدبلوماسي الروسي قوله إن واشنطن حددت في الوقت الحالي مسارا للتصعيد العسكري للصراع.

وردا على سؤال حول إمكانية انضمام واشنطن إلى المفاوضات الروسية الأوكرانية، قال "بالنظر إلى الموقف الذي تتم صياغته وإعادة إنتاجه على أساس يومي من قبل المسؤولين الأمريكيين، أعتقد أنه لا يوجد مجال لأي مساهمة أمريكية بناءة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تنتهج علنا وبوضوح مسارا للتصعيد العسكري، وتضخ الأسلحة في نظام كييف، مضيفا أن التصريحات الحربية بشكل عام، وغالبا ما تكون غير مسؤولة، ما يجعل البيئة السياسية غير مناسبة لحوار.

المصدر: نوفوستي