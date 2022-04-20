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صورة غريبة من الكواليس.. هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الشباب بقميصه المفتوح!

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صورة غريبة من الكواليس.. هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الشباب بقميصه المفتوح!
Globallookpress
إيمانويل ماكرون
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نشر المصور الرسمي للرئيس الفرنسي سلسلة من الصور لإيمانويل ماكرون في الكواليس قبل انطلاق الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

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ويظهر ماكرون في إحدى الصور، غير الرسمية، جالسا على أريكة صفراء مرتديا قميصا مفتوح الأزرار، يبرز بوضوح شعر صدره الكثيف، في مشهد لم يعتد الرئيس الفرنسي الظهور به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، مشبهين الرئيس الفرنسي بالممثل بوند شون كونري، والنجم بيرت رينولدز، وكلاهما معروفان بشعر صدرهما البارز. كما قارنوا بين ماكرون ولاعب كرة المضرب السويسري، روجر فيدرر.

ويأمل ماكرون أن يتغلب على السياسية اليمينية مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الحالية. وللقيام بذلك، سيحتاج إلى حشد بعض الدعم من الشاب .

صورة غريبة من الكواليس.. هل يحاول ماكرون جذب الناخبين الشباب بقميصه المفتوح!

ومع انخفاض عدد المرشحين في الجولة الأولى من 12 مرشحا إلى اثنين، يتعين عليهما الآن السعي لاستمالة ما يقرب من 50 في المئة من الناخبين الذين كانت لديهم تفضيلات أخرى في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفي الانتخابات السابقة على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية، توحد الناخبون من اليسار واليمين تاريخيا لعرقلة وصول ممثلة اليمين المتطرف (لوبان) إلى  السلطة، وهي ظاهرة تعرف باسم "الجبهة الجمهورية".

ويقول محللون إن أصوات اليسار قد تنقسم على الأرجح، حيث يذهب ثلث إلى ماكرون، وثلث إلى لوبان، ويمتنع ثلث عن التصويت.

وكانت مارين لوبان تحظى بشعبية بين الناخبين الشباب في استطلاع رأي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشار إلى أن الكثيرين شعروا بالتوافق مع مخاوفها بشأن أزمة تكلفة المعيشة. ووجد آخرون الراحة في سياساتها الأخرى، والتي تشمل وجهات نظر قوية حول الهوية الفرنسية والإسلام.

المصدر: ديلي ميل

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