تقرير: الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد للتصدي للقذائف الصاروخية من غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مسؤول أمني كبير بأن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لمواجهة إطلاق المزيد من القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

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ونقلت "كان" عن المصدر قوله إن "حماس لن تستطيع منع إطلاق القذائف من غزة، وإن المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى".

وأشارت "كان" في تقريرها إلى أن "الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب مضاعفة استعدادا للمسيرة التي تنوي المنظمات اليمينية الإسرائيلية إقامتها اليوم في القدس وفي البلدة القديمة، وأنه حتى الآن لم تصادق الشرطة الإسرائيلية على المسار المطلوب للمنظمين، لكنهم ينوون إقامتها بكل حال من الاحوال".

وكشف تقرير هيئة البث الإسرائيلية أنه "بعد اطلاق يوم الاثنين الماضي قذيفة من قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة، نقل المصريون رسالة من "حماس" إلى إسرائيل مفادها أن إطلاق القذيفة نفذ بدون موافقتها وبدون تنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في القطاع".

وبعد اجتماع طارئ عقدته مساء أمس الثلاثاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن "رفع حالة الاستنفار العام في صفوفها، وعلى كافة المستويات، تحسبا لأي عدوان جديد على المسجد الأقصى المبارك، أو ارتكاب حماقات جديدة من قبل الاحتلال والمستوطنين".

المصدر: "I24"