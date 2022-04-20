تأكيد إسرائيلي على الاستعداد لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي في القدس

أعلن السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، أن إسرائيل تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء محتمل في القدس بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" قال بن تسفي ردا على سؤال بهذا الشأن: "بالطبع. لكن مرة أخرى، يجب أن يتخذا (بوتين وزيلينسكي) القرار المناسب"، مضيفا أن إسرائيل ستعتبر إجراء محادثات محتملة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا على أراضيها "شرفا عظيما.. سنستقبل بكل سرور الاجتماع في القدس".

وذكر السفير الإسرائيلي في موسكو أن وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا يمكن أن يعقدا اجتماعات في القدس، مضيفا قوله: "ما تم إنجازه في تركيا يمكن القيام به عندنا أيضا".

ولفت بن تسفي إلى أن قادة روسيا الاتحادية وإسرائيل يواصلون الاتصالات المنتظمة، مضيفا "هم في الواقع على اتصال منتظم"، وتابع في هذا السياق قوله: "متى سيجري (الاتصال) التالي، لا يمكنني الجزم به بعد".

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن "العمل العسكري هو دائما الخيار الأسوأ"... ومن المؤلم دائما مشاهدة الناس وهم يعانون. إنه أمر مؤلم دائما. سواء أكانوا مدنيين في أوكرانيا، أو سواء أكانوا من سكان دونباس. إذا كان من الممكن حل كل شيء بطريقة أخرى، من خلال المفاوضات، فيجب حلها بهذه الطريقة".

المصدر: تاس