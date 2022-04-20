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الأمن الروسي يعتقل 5 إرهابيين من "حزب التحرير الإسلامي" بمقاطعة سفيردلوفسك الروسية

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اعتقلت قوات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خمسة مهاجرين في مقاطعة سفيردلوفسك في روسيا كانوا ينشرون أيديولوجية المنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي".

وجاء في بيان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي: "نتيجة للأعمال المنسقة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم تحييد خلية سرية لمنظمة إرهابية تتكون من خمسة مواطنين من دول منطقة آسيا الوسطى، في إقليم سفيردلوفسك".

ولفت البيان إلى أن "الموقفين وبتوجيه من مبعوثين أجانب لمنظمة إرهابية دولية قاموا بإجراءات لنشر أيديولوجية إرهابية في بلدنا، وخلال اجتماعات سرية قاموا بتجنيد مواطنين روس من بين المسلمين المحليين وعمال مهاجرين في صفوفهم".

وعثر في أماكن إقامتهم على مواد دعائية لـ"حزب التحرير الإسلامي" ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمونها في تنفيذ أعمال إرهابية. وفتحت قضية جنائية ضدهم.

المصدر: تاس

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