ماليزيا.. فرار أكثر من 500 لاجئ من الروهينغا من مركز للاحتجاز

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، فرار أكثر من 500 لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة (مواطنو ميانمار)، من مركز للاحتجاز في ولاية بينانغ بشمال البلاد.

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وأوضح مسؤولون في إدارة الهجرة في ماليزيا أن 528 شخصا من الروهينغيا فروا بعد أن كسروا بابا مغلقا في مركز احتجاز مؤقت بولاية بينانغ في شمال البلاد، لافتين إلى أن عناصر من الشرطة وأجهزة امنية أخرى انتشرت هناك، وأعيد احتجاز 362 من الفارين.

وأضافت: "البحث عن باقي المحتجزين مستمر"، دون الخوض في التفاصيل حول سبب الهروب.

وأشار محمد شهيلي محمد زين، قائد شرطة ولاية بينانغ، لوسائل إعلام محلية إلى أن ستة محتجزين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور طريق سريع، موضحا أن الضحايا رجلان وامرأتان وصبي وفتاة.

المصدر: أ ب