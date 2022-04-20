مقتل شرطي تركي وإصابة 4 آخرين بعد استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة في بورصة (صور+ فيديو)

قتل حارس سجن تركي وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم بمدينة بورصة، بعبوة ناسفة.

ووفقا للتقارير الأولية، "يعتقد أن العبوة الناسفة المصنوعة يدويا تم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد".

🕸Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi ise yaralandı. pic.twitter.com/YXxucfchKg — Emir Timur🇹🇷🕸🇦🇿🕸🇺🇿🕸🇰🇬🕸🇰🇿🕸🇹🇲 (@_asia_pol) April 20, 2022

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة مترو وسط منطقة عثمان غازي. حيث كانت الحافلة، التي تقل 30 من حراس السجن، تسير في المسار الأيمن، وانفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق.

Bu sabah Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik haince, kalleşçe bombalı saldırı düzenlendi... Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum... 😢

Birlik, beraberliğimizi bozmak, kaos yaratmak isteyenleri lanetliyorum... 😡

İYİ SEYİRLER... 🇹🇷💛❤️☀️ pic.twitter.com/FCyAg7yKgb — Erkan Dinç 🇹🇷 (@Erkan_Dinc_) April 20, 2022

وتوقفت الحافلة بعد مسافة 100 متر من الانفجار، الذي أدى لتحطم جميع نوافذ الحافلة وإلحاق اضرار بها.

على إثر ذلك، انتقل عمدة بورصة، يعقوب كانبولات، ورئيس نيابة بورصة، جوخان شين، ورئيس شرطة بورصة، تاسيتين أصلان، إلى مكان الحادث، وأجروا تحقيقات.

Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı... Bakan Soylu'dan ilk açıklama... — Odatv (@odatv) April 20, 2022

المصدر: "Line Haber"