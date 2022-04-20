مرشح رئاسي في أوسيتيا الجنوبية: قرار إجراء استفتاء على انضمام الجمهورية لروسيا يحتاج لدعم موسكو

قال المرشح الرئاسي لأوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلوف، إن قرار إجراء استفتاء على دخول جمهورية أوسيتيا الجنوبية إلى قوام روسيا لا يمكن اتخاذه من جانب واحد، ويحتاج إلى دعم روسيا.

وقال غاغلوف: "هناك رغبة لدى شعبنا في لم شمله مع الأشقاء الشماليين كجزء من روسيا". مشيرا إلى أن "المجلس الأعلى لأوسيتيا الجنوبية في سبتمبر 1991، والمواطنون صوتوا في استفتاء في يناير 1992 لإعادة التوحيد مع روسيا، وبلغت نسبة المشاركة 96.9%، وصوت 99.89% لصالحها".

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وأضاف غاغلوف: "من وجهة نظر القانون الدولي، تم إجراء الاستفتاء بشكل لا تشوبه شائبة. لم تكن جورجيا آنذاك عضوا في الأمم المتحدة، ولا معترف بها دوليا. على أساس هذه الوثائق، اعترفت روسيا باستقلالنا، ولديها القوة القانونية الكافية لإعادة التوحيد".

وتابع قائلا: "إذا استدعت الحاجة إلى استفتاء آخر، فإن أي رئيس منتخب سيجريه، لأن هذه إرادة شعبنا".

وأوضح غاغلوف أن "مثل هذا القرار المهم، في رأيي، لا يتم اتخاذه من جانب واحد. والعامل الرئيسي هنا هو استعداد روسيا على تحمل هذه المسؤولية. من الضروري القيام بالأعمال التمهيدية للتوصل إلى اتفاقيات معينة. يجب مقارنة كل خطوة بموقف الشريك الاستراتيجي من أجل عدم تعقيد الوضع الجيوسياسي الصعب بالفعل".

ومن المعروف أن جمهورية أوسيتيا الجنوبية أعلنت استقلالها عن جورجيا، واعترفت بها روسيا، وهي تنوي الاتحاد مع شقيقتها جمهورية أوسيتيا الشمالية التي هي جزء من الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي