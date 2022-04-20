إيران تستعد لزيادة إنتاج الخام في الحقل المشترك مع السعودية

قال شهرام متوسل، المسؤول الإيراني المشرف على توسيع حقل "فروزان" لدى شركة النفط البحرية الإيرانية، إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج الخام في هذا الحقل المشترك مع السعودية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن متوسل قوله، مساء الثلاثاء، إنه بعد إنجاز عملية التنقيب البالغة 2738 مترا في 8 آبار داخل حقل "فروزان" الإيراني، فقد تم إنتاج الخام لأول مرة من الطبقة الاحتياطية العلوية في الحقل المشترك مع السعودية.

وأكد المسؤول الإيراني أن شركة النفط البحرية المشتركة قامت، في إطار زيادة إنتاج البلاد من الحقول المشتركة، بإنجاز عمليات التصميم والهندسة وتوفير الخدمات اللازمة والأجهزة والقطع، من أجل مباشرة عمليات الحفر عبر منصتين داخل حقل "فروزان".

المصدر: "إرنا"