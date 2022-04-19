البنتاغون: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي، رافضا تحديد عددها أو نوعها أو مصدرها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، إن الأوكرانيين "لديهم اليوم عدد من المقاتلات تحت تصرفهم أكبر مما كان لديهم قبل أسبوعين".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سهلت إرسال قطع غيار إلى الأراضي الأوكرانية، لكنها لم ترسل طائرات إليها.

وكان كيربي قال في وقت سابق إن العسكريين الأوكرانيين سيتدربون على استخدام مدافع الهاوتزر أمريكية الصنع خارج أراضي أوكرانيا.

وأضاف أن المدربين الأمريكيين سيبدأون بتدريب العسكريين الأوكرانيين بعد عدة أيام على الأرجح.

المصدر: "أ ف ب" + "تاس"