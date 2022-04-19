النائب الكبير عن حزب المحافظين يدعو جونسون إلى التنحي عن منصبه

دعا النائب الكبير عن حزب المحافظين البريطاني مارك هاربر، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التنحي عن منصبه بسبب سلوكه خلال الحجر العام، معتبرا أن رئيس الوزراء "لم يعد جديرا" بالمنصب.

وكشف الوزير السابق أنه أرسل خطاب سحب ثقة إلى رئيس لجنة عام 1922 غراهام برادي بعد فترة وجيزة من اعتذار جونسون اليوم الثلاثاء في مجلس العموم.

وقال هاربر، الذي يقود مجموعة Covid Recovery Group، للنواب: "يؤسفني جدا أن أقول هذا، لكنني لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله"، مضيفا: "لدينا رئيس وزراء انتهك القواعد التي طلب من الجمهور اتباعها، ولم يكن واضحا بشأن ذلك".

واقترح بأن جونسون ربما يكون قد انتهك القانون الوزاري، قائلا إنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان".

واتهم هاربر رئيس الوزراء بتعزيز "الثقافة السامة" في المرتبة العاشرة، قائلا إن أوضح مثال على ذلك هو احتفال الموظفين "قبل ساعات من دفن زوج الملكة".

المصدر: "الإندبندنت"