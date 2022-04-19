بينيت ردا على انتقادات نتنياهو: لقد فشلت ضد حماس ونحن نصلح إخفاقاتك

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالفشل أمام "حركة حماس" الفلسطينية.

وقال بينيت: "فشلتم ضد حماس، ونحن نصلح إخفاقاتكم"، مضيفا: "أنت؟ نقلت حقائب دولارات إلى حماس، خصصتها قطر للجماعة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة".

وتابع: "الإرث الذي تركته هو إطلاق صواريخ حماس على القدس وأعمال قتل في عكا واللد وإسرائيل مشتعلة".

وأردف قوله: "عندما كنت في السلطة، أطلق الإرهابيون 13000 صاروخ على سكان الجنوب، ونفذوا 1500 هجوم، وأشعلوا النار في 45000 دونم (4500 هكتار) من حقولنا، وقتلوا 238 إسرائيليا وجرحوا 1700".

وكان نتنياهو دعا الاثنين لاستبدال الحكومة، بعد فترة وجيزة من اعتراض نظام القبة الحديدية لصاروخ أطلق من غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

المصدر: I24