سيمونيان تعلق على غرامة نقل المعلومات عن RT و"سبوتنيك" في النمسا

علقت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سغودنيا" على التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإعلام في النمسا.

وكتبت سيمونيان على قناتها في "تيليغرام": "القانون النمساوي الجديد يشمل وسائل الإعلام والناس العاديين على حد سواء. وبالرغم من ذلك فإن النظام الدموي (في نظرهم) هو أنت".

وبحسب القانون الجديد فإنه من الممكن تغريم وسائل الإعلام والأشخاص العاديين بمبلغ قدره 50 ألف يورو في حال نقل معلومات من شبكة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين.

وحظرت هيئة الاتصالات النمساوية بث RT و"سبوتنيك" في شهر مارس الفائت على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي