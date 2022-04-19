السفير الأمريكي في إسرائيل يجري محادثات مع نتنياهو

أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توماس نيدز، عقد اجتماعات غير رسمية مع زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وحسب المعلومات فإن نيدز التقى أيضا عضو الكنيست من حزب "شاس" أرييه درعي، الذي استقال من الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر في صفقة إقرار بسبب تهم فساد.

هذا هو الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق والسفير الأمريكي، إلا أنه على عكس الاجتماع الأول الذي كان في ديسمبر 2021، لم يتبع هذا الاجتماع بيان صحفي، ولم يتم التقاط أي صور.

ومنذ أن أصبح زعيما للمعارضة، لم يعقد نتنياهو اجتماعات مع ممثلي حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستثناء نيدز. وعندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إسرائيل في فبراير، لم تلتق بنتنياهو.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية