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عدد كبير من الإيطاليين يعتقدون أن هناك تلاعبا بأخبار أوكرانيا

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عدد كبير من الإيطاليين يعتقدون أن هناك تلاعبا بأخبار أوكرانيا
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
العمليات العسكرية في أوكرانيا
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يعتقد العديد من الإيطاليين أن المعلومات الواردة من أوكرانيا تتلاعب بها وسائل الإعلام الإيطالية أو سلطات كييف على حد سواء، كما كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا".

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وكشف الاستطلاع أن 46 بالمئة من الذين شملهم يرون أنه "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا معظم المعلومات في إيطاليا يتم التلاعب بها وتشويهها".

من جهة أخرى، يعتقد 23 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن "المعلومات والصور التي تتعلق بجرائم حرب مفترضة ارتكبها الجيش الروسي مفبركة من قبل الحكومة الأوكرانية".

وأجرى الاستطلاع معهد "ديموس" في 11 و12 أبريل لحساب الصحيفة اليومية، وقد شمل عينة من أكثر من ألف شخص بهامش خطأ نسبته 3.1 بالمئة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق من اليوم أن موسكو ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث فعلا في مدينة بوتشا بضواحي كييف، حيث تزعم وسائل إعلام غربية وسلطات كييف أن الجيش الروسي ارتكب فيها جرائم.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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