نائب عربي في الكنيست: الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى دفعتنا لتعليق عضويتنا في الائتلاف الحاكم

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، مازن غنايم، إن تعليق القائمة عضويتها في الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت جاء بعد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وأوضح أن "السماح للمستوطنين بتدنيس باحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصليين الفلسطينيين المسالمين، دفع القائمة إلى تعليق عضويتها".

وقررت "القائمة العربية الموحدة" أول أمس تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، وذلك على خلفية تطورات الأوضاع بالمسجد الأقصى.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "القائمة العربية الموحدة" اتخذت هذا القرار على خلفية الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها من أوساط قيادات في الحركة الإسلامية الجنوبية للانسحاب الكامل من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية أحداث المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى منذ أيام مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلية ومستوطنين، تسببت في عشرات الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين والمحتجين الرافضين لانتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

المصدر: RT + سبوتنيك