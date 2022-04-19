أردوغان يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيسين الروسي والأوكراني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "نواصل جهودنا لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في أوكرانيا. يخطط السيد الرئيس أردوغان لإجراء محادثات هاتفية مع القادة (الرئيسين الروسي والأوكراني)، كما أنني أجري محادثات نشطة مع زملائي (وزيري الخارجية الروسي والأوكراني)".

المصدر: نوفوستي