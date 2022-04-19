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واشنطن: نملك القدرة على إضعاف الفيتو الروسي في مجلس الأمن

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واشنطن: نملك القدرة على إضعاف الفيتو الروسي في مجلس الأمن
Globallookpress Lev Radin
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
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قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن لدى الولايات المتحدة "القوة والقدرة" على "إضعاف الفيتو الروسي" في مجلس الأمن.

وجاء تصريح غرينفيلد خلال حديثها مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث أكدت أن واشنطن "ستواصل حشد المجتمع الدولي لإدانة ما تفعله روسيا" في أوكرانيا.

وأضافت أن سلطات بلادها "تواصل البحث عن طرق جديدة لتقديم الدعم للشعب الأوكراني"، في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحق النقض المعروف بـ "الفيتو" هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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