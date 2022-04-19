العثور على طالبي لجوء سوريين على متن قارب بالقرب من أثينا

أعلنت اليونان أنها تبحث عن قائد قارب شراعي صغير يرفع علم بولندا، بعد أن عثر عليه راسيا، قرب مرفأ بيرايوس أكبر موانئ البلاد، وعلى متنه خمسة سوريين تم تهريبهم من تركيا.

وقال خفر السواحل اليوناني، إنه عثر على طالبي اللجوء الخمسة، وهم رجلان وسيدتان وفتاة، على متن القارب الشراعي في خليج بجزيرة سلاميس ليل السبت الماضي.

وقالوا للسلطات إنهم دفعوا أربعة إلى خمسة آلاف يورو عن كل منهم لنقلهم من الساحل التركي لدولة أوروبية أخرى عبر اليونان.

ولم تتوافر أي معلومات إضافية عن الوجهة التي كانوا يريدون الوصول إليها في نهاية المطاف.

وقال خفر السواحل إن سيدة من اثنتين كانتا على متن القارب نقلت إلى مركز صحي محلي لتلقي العلاج الطبي.

هذا وتحاول الغالبية العظمى اختصار الرحلة والانطلاق من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية القريبة، في مغامرة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب مزدحمة للغاية وغير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

لكن أن تعثر السلطات على مهاجرين أو طالبي لجوء في قوارب وصلت بالفعل إلى جزر خليج أتيكا سارونيك (الخليج الساروني) مثل جزيرة سالاميس، التي تقع على بعد كيلو مترات قليلة من ساحل العاصمة اليونانية، فهو أمر نادر الحدوث وغير معتاد.

المصدر: AP