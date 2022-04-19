لوكاشينكو: لدي القوة الكافية لـ"سحق رأس" من يحاول تعكير صفو السلام في البلاد

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن لديه ما يكفي من القوة والوسائل لـ "سحق رأس" أي شخص يريد تعكير صفو السلام والهدوء في البلاد.

وقال مخاطبا مسؤولين خلال اجتماع بشأن الأمن في البلاد "هل نسيتم ما حدث في عام 2020 (الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية)؟ أم أن ثلاثة أرباع الناس الجالسين هنا سعداء بما حدث في عام 2020 ويريدون تكرار الماضي؟".

وأضاف "لن ينجح الأمر، لدي ما يكفي من القوة والوسائل... وسنسحق رأس أي شخص يريد تعكير صفو السلام والهدوء في بلدنا اليوم".

وحذر لوكاشينكو من أن عمل هيئات إنفاذ القانون في بلاده "غير كاف" في عدد من المجالات، داعيا إلى تعزيز دور مكتب المدعي العام وجميع الهيئات الأخرى من خلال "عمل يومي منظم ومدروس".

المصدر: "تاس"