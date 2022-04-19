"فرونتكس" تعلن تسجيل أعلى مستوى للمهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016

أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أن المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي، سجلوا في الربع الأول للعام الحالي، أعلى مستوى منذ عام 2016.

وقالت "فرونتكس" إن "عمليات العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ارتفعت في الربع الأول لعام 2022 إلى حدود قصوى لم تشهدها القارة منذ أزمة الهجرة في عام 2016، لتصل إلى حوالي 40,300 شخصا، وبزيادة بنسبة 57٪ عن الربع الأول لعام 2021"، مشيرة إلى أن "وصول اللاجئين من أوكرانيا تم استبعاده من الحساب السالف الذكر".

وأوضحت أنه "في مارس تم تسجيل 11,700 عملية عبور حدودية غير قانونية للاتحاد الأوروبي، أي بزيادة بنسبة 29٪ عن عام 2021"، مبينة أن "حوالي نصف إجمالي الوافدين مروا عبر طريق غرب البلقان، حيث تم تسجيل وصول حوالي 18,300 مهاجر، أي أكثر من الضعف المسجل في الربع الأول لعام 2021 بنسبة 115٪".

وذكرت الوكالة، أن "هذه الطريق استخدمت بشكل أساسي من قبل السوريين والأفغان، كما وصل حوالي 7 آلاف مهاجر غير نظامي من منطقة شرق المتوسط ​​في الربع ذاته، أي بنسبة 132٪، بينما تضاعف عددهم في مارس ليصل إلى 3250"، لافتة إلى أنه بالنسبة لهؤلاء، كانت الجنسيات الرئيسية هي النيجيرية والكونغولية".

وأضافت: "شهدت الحدود البرية الشرقية أيضاً، زيادة بنسبة 714٪، ليصل عدد الوافدين منها إلى 950، بسبب المحاولات غير القانونية لعبور الحدود من قبل أوكرانيين فارين من الحرب، على الرغم من أن معظم الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي مروا بمعابره بشكل قانوني".

وأعلنت عن "تضاعف عدد عمليات العبور غير القانونية بنسبة 190٪ على الحدود عبر بحر المانش الذي يرتبط بالمملكة المتحدة في هذا الربع، لتصل إلى 8900، إذ تضاعفت ثلاث مرات تقريبا".

المصدر: "آكي"