"النقد الدولي" يتوقع استمرار التضخم المرتفع بسبب الوضع في أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع استمرار التضخم المرتفع بسبب "موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا".

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022، أي بمقدار -0.8% عن تقديرات شهر يناير.

أما التضخم، فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7% للدول المتقدمة (+1.8 بالمئة) و8.7% (+2.8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

المصدر: "أ ف ب" + RT