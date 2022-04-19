الدفاع الروسية تنفي صحة ما تروجه كييف حول وجود مدنيين في آزوفستال

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة المعلومات التي تروجها وسائل الإعلام الأوكرانية حول وجود عدد كبير من المدنيين في "آزوفستال"، ووصفتها بأنها مغالطة تهدف لإنقاذ القوميين المتطرفيين هناك.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في تصريح اليوم الثلاثاء: "على مدى الساعات الـ24 الماضية، تم رصد عدد من المنشورات في وسائل الإعلام الأوكرانية، أعلن فيها ممثلو كييف الرسميون أن عددا كبيرا من المدنيين موجودون في آزوفستال. نحن على يقين من أن هذا مغالطات، تم اختراعها فقط لإنقاذ القوميين".

وتوجه لسلطات كييف قائلا: "إذا كان أي من السكان المدنيين موجودا في آزوفستال، فنحن نطالب باتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عنهم والخروج من الممرات الإنسانية التي تم إنشاؤها".

وأكد في الوقت نفسه، أن السلطات الروسية تضمن الإجلاء الآمن لجميع المدنيين دون استثناء وتنقلهم كجزء من القوافل الإنسانية في أي اتجاه يختارونه.

وقال إن "الاحتجاز القسري للسكان المدنيين كدرع بشري وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي هو إرهاب، ونعلن أن مسؤولي سلطات كييف والمرتكبين المباشرين لهذا العمل اللاإنساني في آزوفستال هم مجرمو حرب وإرهابيون".

المصدر: RT