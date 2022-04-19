الجيش الروسي يفتح ممرا للمقاتلين الأوكرانيين الراغبين بالاستسلام المحاصرين في مصنع "آزوف ستال"

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، عن فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نظرا للوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن ... فتحت القوات الروسية اليوم اعتبارا من الساعة 14:00 ممرا للسماح بخروج جنود الجيش الأوكراني ومسلحي التشكيلات القومية الذين يلقون السلاح طوعا".

وأوضحت الوزارة أن وقفا لإطلاق النار يسري في الموقع لتأمين عملية إجلاء المقاتلين الراغبين في الاستسلام.

ودخلت الوحدات الروسية وقوات دونيتسك الشعبية مدينة ماريوبول في 7 مارس، وتم تطهير المدينة بالكامل تقريبا، فيما لا يزال القتال مستمرا في منطقة مصنع "آزوف ستال"، حيث تختبئ بقايا كتيبة "آزوف" المتطرفة والمرتزقة.

وسبق أن عرضت وزارة الدفاع على المسلحين المحاصرين في المصنع إلقاء أسلحتهم طواعية، لكنهم رفضوا.

المصدر: RT