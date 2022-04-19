كوريا الجنوبية تدعو إلى الامتناع عن الأنشطة التي تصعد التوترات في القدس

أعربت سيئول، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال أعمال العنف في المسجد الأقصى، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأنشطة التي تصعد التوترات هناك.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: "نعرب عن قلقنا الشديد حيال وقوع أعمال العنف في الحرم الشريف / جبل الهيكل في القدس، ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن الأنشطة التي تصعد التوترات".

وأضاف: "تجدد الحكومة الكورية تأكيد موقفها المتمثل في ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه".

وفي يوم 15 أبريل، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، ما أسفر عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيا.

وتزامن التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية، مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

المصدر: "يونهاب"