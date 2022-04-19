رئيس جمهورية دونيتسك: المسلحون في آزوف ستال محاصرون بالكامل وما عليهم سوى إلا الاستسلام

قال دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مسلحي كتيبة آزوف الأوكرانية المتحصنين في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبول محاصرون بالكامل وفرصهم للنجاة محدودة.

وأضاف بوشيلين:"هم في مأزق، من ناحية، لديهم أمر من كييف بالصمود وعدم الاستسلام. ومن ناحية أخرى، فهم يدركون جيدا في حال ألقوا أسلحتهم فأنهم مجرمو حرب و سيخضعون لمحاكم وعقوبات".

وتابع قائلا:"من الصعب القول ما إذا كانوا يفهمون ويدركون ذلك. بالتأكيد قيادتهم تفهم وتحاول إيجاد بعض الخيارات، لكن ليس لديهم فرصة أكثر من إلقاء أسلحتهم والبقاء على قيد الحياة".

إلى ذلك عرضت القوات المسلحة الروسية في وقت سابق من اليوم، على المسلحين والمرتزقة المتحصنين في مصنع آزوف ستال إلقاء السلاح والاستسلام.





المصدر: نوفوستي