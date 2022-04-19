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إيران تعلق على انفجارات المدرسة بأحد أحياء الشيعة في العاصمة الأفغانية كابل

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إيران تعلق على انفجارات المدرسة بأحد أحياء الشيعة في العاصمة الأفغانية كابل
Globallookpress
العلم الإيراني
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علقت إيران، اليوم الثلاثاء، على الانفجارات التي وقعت في مدرسة للبنين بأحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: "استهداف الأطفال الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك أظهر مرة أخرى الواقع الإجرامي للإرهابيين وحقيقتهم".

وأضاف علي بهادري جهرمي: "مشاعر الحزن لاستشهاد وجرح عشرات الطلاب الأفغان خلال شهر رمضان المبارك لا توصف..التعازي لأفغانستان".

هذا ومن جانبه علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على تلك الانفجارات، بالقول: "التكفيريون..ارتكبوا جريمة أخرى و لطخوا أرض أفغانستان بدماء الاطفال الناشئين الأبرياء..هؤلاء المجرمون المعادون للدين لم يحترموا قدسية رمضان أيضا".

وتابع خطيب زادة: "في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة، ندعو السلطات الأفغانية إلى التعرف على مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومعاقبتهم".

المصدر: RT

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