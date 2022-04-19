إيران تعلق على انفجارات المدرسة بأحد أحياء الشيعة في العاصمة الأفغانية كابل

علقت إيران، اليوم الثلاثاء، على الانفجارات التي وقعت في مدرسة للبنين بأحد أحياء طائفة الهزارة الشيعية بالعاصمة الأفغانية كابل، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي: "استهداف الأطفال الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك أظهر مرة أخرى الواقع الإجرامي للإرهابيين وحقيقتهم".

وأضاف علي بهادري جهرمي: "مشاعر الحزن لاستشهاد وجرح عشرات الطلاب الأفغان خلال شهر رمضان المبارك لا توصف..التعازي لأفغانستان".

و لا تحْسبن اللَّه غافلا عمّا یعْمَل الظّالِمُون إنما یوخرهُم لیوم تشْخصُ فیه الْأبصار



هدف قراردادن کودکان بی‌گناه درماه مبارک رمضان،بار دیگر واقعیت جنایتکار تروریست‌ها را نشان داد.

اندوه شهادت و جراحت ده‌ها دانش‌آموز افغانستانی درماه مبارک رمضان،وصف‌ناشدنی است.#افغانستان_تسلیت — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) April 19, 2022

هذا ومن جانبه علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على تلك الانفجارات، بالقول: "التكفيريون..ارتكبوا جريمة أخرى و لطخوا أرض أفغانستان بدماء الاطفال الناشئين الأبرياء..هؤلاء المجرمون المعادون للدين لم يحترموا قدسية رمضان أيضا".

وتابع خطيب زادة: "في الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة، ندعو السلطات الأفغانية إلى التعرف على مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومعاقبتهم".

کوردلان تکفیری باردیگر جنایت کردند و خاک افغانستان را به خون نونهالان بی‌گناه آغشته کردند. این حرامیان ضددین، حرمت ماه رمضان را نیز نگاه نداشتند.



ضمن محکوم‌کردن این جنایت، از مقامات مسئول افغانستان میخواهیم عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی و مجازات کنند.#تکرار_یک_داغpic.twitter.com/gGJ4lVqDiJ — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) April 19, 2022

المصدر: RT