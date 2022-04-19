موسكو تؤكد استعدادها لاستئناف الحوار مع واشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو جاهزة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لكن حتى الآن لا توجد إشارات على رغبة الولايات المتحدة في ذلك.

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "في أي وقت، بمجرد أن يصبحوا (الأمريكان) مستعدين، سوف نؤكد ذلك. ولكن حتى الآن لا توجد إشارات منهم. لقد وقعوا في الفخ الذي صنعوه لأنفسهم، في شكل بعض المحددات".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى حقيقة أنهم في الولايات المتحدة "يكررون باستمرار عبارة " العمل كما هو الحال دائما (مع روسيا) غير ممكن".

وقال ريابكوف: "لم يكن لدينا هذا "العمل العادي" مع الولايات المتحدة لعدة عقود، على الأقل منذ بداية 2010، توقف "عملنا كما هو الحال دائما".

وأضاف: "هذا كله هراء: يجب التوقف عن التمارين البلاغية، ويجب ندرك حدود مسؤوليتنا، أتوجه بهذا إلى زملائنا الأمريكيين، وأحاول التركيز مرة أخرى على الموضوعات والمشاكل المهمة، مثل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه".

المصدر: نوفوستي