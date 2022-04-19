السفارة الإيرانية في أوكرانيا تستأنف أعمالها بالعاصمة كييف
AP
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أعلنت السفارة الإيرانية في أوكرانيا عن استئناف نشاطها في العاصمة كييف، بعد انتقالها لفترة إلى مولدوفا.
وأوضح سفير إيران لدى أوكرانيا، منوتشهر مرادي، قائلا: "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوكرانيا استأنفت نشاطها في مدينة كييف في 18 أبريل 2022".
وأضاف منوتشهر مرادي: "لم تتوقف السفارة عن العمل بعد اندلاع الحرب، سواء داخل أوكرانيا أو بعد الانتقال المؤقت إلى مولدوفا.. والآن زملائنا في السفارة بكييف مستعدون لخدمة مواطنينا الأعزاء".
المصدر: "إيسنا"