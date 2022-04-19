كاستكس: سأقدم استقالة الحكومة لماكرون بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستقدم استقالتها إذا أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وقال في حديث لراديو "فرانس انتر"، إنه "في حال إعادة انتخاب ماكرون، سأقدم، كما هو متعارف عليه، في الأيام اللاحقة، استقالتي واستقالة الحكومة".

وأوضح كاستكس، أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لتوفير "قوة دفع جديدة" لحزب ماكرون الوسطي قبل الانتخابات البرلمانية في يونيو.

وأضاف: "أنا من بين أولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي إيجاد قوة دفع جديدة بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون".

ويواجه ماكرون سباقا متقاربا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل، ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان، حيث حذر محللون من أن المشاركة المتدنية قد تكون بمثابة علامة فارقة، على الرغم من أن معظم استطلاعات الرأي تظهر تصدر ماكرون .

وتشير استطلاعات الرأي حاليا إلى أن ماكرون سيحصل في جولة الإعادة على 53 إلى 56 بالمائة من الأصوات، مقابل 44 إلى 47 بالمائة لمارين لوبان.

المصدر: أ ف ب