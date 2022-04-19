سلطنة عمان.. توقيف مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل

أوقفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، مطلوبا لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص من أقاربه والشروع في قتل شخص آخر.

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وقالت شرطة عمان السلطانية عبر "تويتر": "في إطار التعاون المشترك بين شرطة عمان السلطانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على شخص من جنسية عربية مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص من أقاربه والشروع في قتل شخص آخر، وتُستكمل حاليا بحقه باقي الإجراءات".

في إطار التعاون المشترك بين شرطة عمان السلطانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على شخص من جنسية عربية مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص من أقاربه والشروع في قتل شخص آخر، وتُستكمل بحقه باقي الإجراءات — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 19, 2022

المصدر: RT