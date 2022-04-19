 
مباشر
عاجل
لافروف: العملية الخاصة في أوكرانيا بدأت مرحلة جديدة وكييف لم تقدر بادرة حسن النية من روسيا

سلطنة عمان.. توقيف مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل

أخبار العالم

سلطنة عمان.. توقيف مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sud0

أوقفت السلطات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، مطلوبا لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص من أقاربه والشروع في قتل شخص آخر.

إقرأ المزيد
توقيف 4 آسيويين مطلوبين لدى إحدى الدول العربية في سلطنة عمان
توقيف 4 آسيويين مطلوبين لدى إحدى الدول العربية في سلطنة عمان

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر "تويتر": "في إطار التعاون المشترك بين شرطة عمان السلطانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على شخص من جنسية عربية مطلوب لدى إحدى الدول بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص من أقاربه والشروع في قتل شخص آخر، وتُستكمل حاليا بحقه باقي الإجراءات".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا