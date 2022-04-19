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منذ بداية مارس.. اكتشاف نحو نصف مليون إصابة بكورونا في الصين

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منذ بداية مارس.. اكتشاف نحو نصف مليون إصابة بكورونا في الصين
Globallookpress
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أعلنت السلطات الصينية عن رصد أكثر من 497 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد منذ بداية شهر مارس.

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وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بلجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين، وو ليانغ يو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: "من 1 مارس إلى 18 أبريل، تم اكتشاف 497214 حالة إصابة محلية في أراضي 31 وحدة إدارية إقليمية على مستوى المقاطعة لجمهورية الصين الشعبية وفيلق شينغ يانغ للإنتاج والبناء. وهي موزعة في جميع المقاطعات باستثناء منطقة التبت ذاتية الحكم".

وأضاف: "في المستقبل القريب، ستستقر حالة الوباء في جميع أنحاء البلاد تدريجيا، ومع ذلك، نظرا لتأثير حالات الاستيراد العابر بين المناطق، فإن مهمة التخلص من جميع المناطق صعبة للغاية".

وسجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا هو الحد الأدنى للزيادة اليومية منذ 6 أبريل.

المصدر: تاس

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