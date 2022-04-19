موسكو تشكك في حقيقة إعلان واشنطن وقفها "تجارب خطيرة"

شكك دميتري روغوزين، المدير العام لوكالة روس كوسموس، في تصريح كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بشأن تعليق بلادها تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.

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وأعرب روغوزين عن رأي مفاده أن واشنطن أكملت بالفعل جميع الاختبارات ووضعت هذه الأسلحة في الخدمة.

وكانت هاريس قد أعلنت أمس وقف تجارب الأسلحة الأمريكية المضادة للأقمار الصناعية، وذلك لأن "هذه التجارب خطيرة"، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد بهذه الطريقة أن تكتب "قواعد جديدة وتضع معايير للعمل في الفضاء".

أما المسؤول عن الهيئة الروسية المختصة بالفضاء، دميتري روغوزين، فقد كتب على موقع قناته في "تلغرام" يقول:: "أترجم إلى الروسية ما قالته هاريس: لقد أكملت الولايات المتحدة سلسلة من الاختبارات للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، ووضعتها في الخدمة بقوات الفضاء الأمريكية".

المصدر: نوفوستي