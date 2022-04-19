مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية

قتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر خلال يومين في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو شرقي الكونغو.

وأفاد موقع "أكتواليتيه" المحلي أن "عسكريين اثنين كونغولين، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع الأحد في إقليم إيتوري وخلف 7 قتلى، والآخر الاثنين وخلف 8 قتلى".

إقرأ المزيد

وأوضح الموقع أن عسكريا أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسببا في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأشار إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، لافتا إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفا.

والأحد فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.

المصدر: "سبوتنيك"