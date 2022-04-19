 
مباشر

مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم

مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
Globallookpress
القوات الكونغولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suae

قتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر خلال يومين في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو شرقي الكونغو.

وأفاد موقع "أكتواليتيه" المحلي أن "عسكريين اثنين كونغولين، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع الأحد في إقليم إيتوري وخلف 7 قتلى، والآخر الاثنين وخلف 8 قتلى".

إقرأ المزيد
الكونغو الديمقراطية.. مقتل 30 مدنيا بهجمات شنها متمردون شمال شرق البلاد
الكونغو الديمقراطية.. مقتل 30 مدنيا بهجمات شنها متمردون شمال شرق البلاد

وأوضح الموقع أن عسكريا أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسببا في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأشار إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، لافتا إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفا.

والأحد فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.

المصدر: "سبوتنيك" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا