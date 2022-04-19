الأمم المتحدة تعلن وصول ثاني قافلة مساعدات إلى تيغراي بإثيوبيا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن وصول قافلة مساعدات برية إلى إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، هي الثانية من نوعها خلال أبريل الجاري.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره ستيفان دوجاريك، متحدث أمين عام الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال "وصلت الجمعة الماضية قافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى، بالإضافة إلى الوقود، إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي".

وأضاف: "اشتملت القافلة علي حوالي ألف طن من المساعدات الغذائية، وهو ما يكفي من الغذاء لحوالي 43 ألف شخص".

وزاد دوجاريك "هذا بالإضافة إلى 700 طن من مواد الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، وشمل ذلك أيضا ثلاث ناقلات تحمل 115 ألف لتر من الوقود".

وتابع: "كانت هذه ثاني قافلة تصل إلى تيغراي منذ الأول من أبريل (موعد القافلة الأولى)، والأولى بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر دون وصول أي مساعدات برا".

واندلعت الحرب بإثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى "تيغراي" للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

المصدر: وكالات