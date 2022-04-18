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البيت الأبيض: بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا

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البيت الأبيض: بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا
AP Susan Walsh
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الدعوات لإرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، وأن واشنطن لا تعتزم محاربة روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين، أن بايدن يرفض مقترح السيناتور الأمريكي كريس كونس بشأن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وفي شأن آخر، أكدت بساكي عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الأمريكي لزيارة أوكرانيا في الفترة الراهنة.

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وأشارت إلى أنه حتى لو كانت أي خطط لزيارات كبار المسؤولين الأمريكيين لأوكرانيا، لما تم الكشف عنها انطلاقا لاعتبارات أمنية.

وأكدت بساكي أن واشنطن تعتزم مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا رغم التحذيرات الروسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد أرسلت إلى أوكرانيا 4 طائرات محملة بالأسلحة خلال يومي العطلة الأسبوعية، و"من المقرر أن تصل الطائرة الخامسة يوم الاثنين".

المصدر: "تاس"

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